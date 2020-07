Suzana Motika ist von den Battle of the Bands-Boys enttäuscht! Bereits in der ersten Folge der neuen Reality-Musikshow musste die Sängerin ihre Koffer packen, nachdem die Teilnehmer Hisham und Stefanie ausgeschieden sind. Die Boyband nominierte die Beauty einstimmig als Exit-Kandidatin, nachdem sie mit heiserer Stimme eine Performance ablegen musste. Jetzt verriet Suzana gegenüber Promiflash: Die Entscheidung der Jungs sei unfair gewesen. Sie hätten Suzana eigentlich versprochen, sie aufgrund ihrer Heiserkeit nicht auf die Abschussliste zu setzen!

"Eigentlich hieß es von denen, dass die darauf Rücksicht nehmen werden", erzählte die Blauhaarige im Promiflash-Interview. "Ich bin auf niemanden sauer, aber enttäuscht, weil ich auf die Rückendeckung von ihnen gehofft habe", teilte Suzana mit. Sie habe sich selber über ihre Heiserkeit geärgert und konnte deswegen bei ihrer Performance zu "Send My Love" von Adele nicht hundert Prozent abliefern. Dennoch haben die Boys die gebürtige Schweizerin ausgewählt, das Loft zu verlassen.

Außerdem habe die Sängerin das Lied nicht gekannt und habe den Songtext erst später als die anderen Mädels bekommen. Den Text habe Suzana dann über Nacht gelernt. "Ich fand die Entscheidung von den Jungs unfair, weil die wussten, dass ich die Einzige war, die ein Lied hatte, das sie gar nicht kannte", erklärte sie ihre Enttäuschung. "Im Endeffekt bin ich raus geflogen, weil ich meinen Text vergessen habe", war sie sich sicher.

RTL2 Stefanie Morela, "Battle of the Bands"-Kandidatin

RTL2 Hisham Morscher, "Battle of the Bands"-Kandidat

RTL2 Die Kandidaten der RTL2-Reality-Musikshow "Battle of the Bands – Boys vs. Girls" im Jahr 2020



