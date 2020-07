Eine neue Castingshow mit Reality-TV-Faktor steht in den Startlöchern! Ab dem 30. Juli flimmert wöchentlich die neue Reality-Musikshow "Battle of the Bands – Boys vs. Girls" über die TV-Bildschirme. In Girl- und Boybands treten jeweils sechs Jungs und sechs Mädels gegeneinander an und stellen ihr musikalisches Talent in regelmäßigen Battles unter Beweis. Promiflash fasst für euch alle Fakten zu "Battle of the Bands" zusammen!

In dem Mix aus Reality-TV und Casting-Musikshow machen die Teilnehmer nicht nur in musikalischer Hinsicht gemeinsame Sache, sondern leben auch in einem stylischen Loft in Köln zusammen. Dort wird wohl sicherlich nicht nur gesungen und performt, sondern auch in üblicher Reality-TV-Manier gelacht, geweint – und auch geliebt? Die Kameras, die rund um die Uhr das Geschehen hautnah festhalten, werden den Zuschauern bestimmt spannende Einblicke in das "Battle of the Bands"-Leben der Kandidaten liefern!

Der besondere Clou an der neuen Show ist aber: Die Zuschauer sollen über die "Battle of the Bands"-App interaktiv das Geschehen im Loft beeinflussen und über das Schicksal der Kandidaten entscheiden können. So können Fans der Sendung zum Beispiel dafür sorgen, dass ihre persönlichen Lieblinge nicht auf der Abschussliste stehen. Am Ende der Staffel geht dann eine Band als Sieger hervor!

Durch das TV-Format führt dabei niemand Geringeres als Jana Ina Zarrella (43)! Für das Model ist es die erste Moderation einer Musiksendung. Deswegen freue sich die 43-Jährige ganz besonders darauf, wie sie gegenüber Promiflash verriet. "Es sind so viele Komponenten, die bei 'Battle oft the Bands' zusammen kommen und das macht das Ganze so spannend!”, gab die Beauty an.

Des Weiteren werden die Entertainer Benni und Dennis Wolter als Digital Hosts eingesetzt. Die beiden Bruder wurden vor allem durch ihre YouTube-Satire-Show "World Wide Wohnzimmer" einer breiteren Öffentlichkeit bekannt und haben schon Promis, wie Lena Meyer-Landrut (29) und Peter Maffay (70), in ihrem Studio begrüßt. Nach der TV-Ausstrahlung gehen die beiden mit dem Format "Backstage" wöchentlich auf YouTube live und lassen das Gesehene mit unterschiedlichen Studiogästen Revue passieren.

