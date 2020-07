Tobias Wolf feiert das letzte Mal seinen Geburtstag, bevor er Papa wird! Der YouTuber und seine schöne Frau Maren (28) erwarten aktuell ihr erstes Baby. Erst kürzlich schien es so, als würde sich ihr Sohn bereits auf den Weg machen – denn bei der Influencerin bestand kurzzeitig der Verdacht auf Blasensprung. Kurz bevor ihr Kleiner nun wirklich das Licht der Welt erblicken wird, steht für den werdenden Vater heute auch schon ein großer Tag an: Tobi wird am Freitag 29 Jahre alt!

Zu diesem Anlass widmet seine Gattin ihm rührende Worte auf Instagram. Unter einem süßen Pärchenfoto der beiden postet die werdende Mama: "Gott, wie sehr ich dich einfach liebe. Heute ist dein Geburtstag und ich wünsche dir nur das Beste!" Maren schreibt zudem, Tobi werde der beste Papa für ihren Sohn werden und sei zudem der beste Ehemann, den sie sich hätte wünschen können. "Happy Birthday!", beendet sie ihre Glückwünsche. In seiner Story lässt Tobi seine Follower zudem an der kleinen Überraschung seiner Frau zu seinem Ehrentag teilhaben – denn die 28-Jährige beschenkte ihren Mann mit großen Luftballons und einem Kuchen.

In knapp zwei Wochen dürfte der gemeinsame Sohnemann der Eheleute endlich zur Welt kommen: Der errechnete Geburtstermin ist der 14. August. Einen Namen müssen sich die Wolfs bis dahin aber nicht mehr überlegen. Schon im März verrieten Maren und Tobi, dass ihr Spross Lyan River heißen soll.

Getty Images Tobias und Maren Wolf im Oktober 2018

Instagram / tobiaswolf Geburtstagsüberraschung für Tobias Wolf

Instagram / marenwolf Tobias und Maren Wolf im März 2020



