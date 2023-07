"Nicht einfach": Tobias und Maren Wolf wollen zweites Kind

Es gibt wohl Probleme. Maren (31) und Tobias Wolf gehen schon seit über zehn Jahren gemeinsam durchs Leben. Die YouTuber hatten sich auch schon über ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs freuen dürfen: Ihr Sohn Lyan River (2) war im August 2020 zu Welt gekommen. Diesen Januar sprachen die beiden Influencer sogar schon von einem zweiten Kind. Doch anscheinend haben Maren und Tobias dabei Schwierigkeiten!

Während eines Q&As bei Instagram will ein neugieriger Fan von der Blondine wissen, ob die beiden sich noch ein zweites Kind wünschen, was Maren erneut bestätigt. Doch sie schreibt auch: "Leider ist das nicht immer so einfach, wie man denkt." Offenbar geben die beiden jedoch nicht auf – denn gerade bauen die Webstars noch ein zweites Haus, das als Büro genutzt werden soll. "Tobi geht auch rüber mit seinem Arbeitsplatz, damit bei uns das zweite Kinderzimmer frei wird", freut sich die 31-Jährige.

Anfang des Jahres machte die Beauty jedoch auch deutlich, dass das Paar seine Familienplanung entspannt angeht. "Wir haben jetzt keinen Druck, ein zweites Kind zu bekommen. Wir haben den Wunsch, ein zweites Kind zu bekommen", erklärte sie bei YouTube.

Instagram / marenwolf Maren Wolf, Influencerin

Instagram / marenwolf Tobi und Maren Wolf, YouTube-Stars

Instagram / marenwolf Maren Wolf im Mai 2023

