Ordentlich Spaß im Hause Beckham-Peltz! Erst vor wenigen Tagen hatten der Kicker-Spross Brooklyn Beckham (21) und die US-amerikanische Schauspielerin Nicola Peltz (25) ihre Fans mit besonders süßen Neuigkeiten überrascht: Das junge Paar hatte seine Verlobung öffentlich gemacht. Doch schon jetzt scheint sich die Beckham-Familie blendend mit der hübschen Blondine zu verstehen: Nicola verbrachte jetzt einen Tag mit ihrer zukünftigen Schwägerin Harper Seven Beckham (9) – und diese Zeit scheint sie so richtig genossen zu haben!

Auf einem Schnappschuss in ihrer Instagram-Story nimmt Nicola ihre Fans nun mit auf eine Shoppingtour mit Brooklyns kleiner Schwester Harper. "Ich hatte den besten Mädchentag mit meiner kleinen Schwester", schrieb Nicola zu der Momentaufnahme aus der Umkleidekabine, auf der die beiden offensichtlich sehr viel Spaß haben: Während Harper zufrieden lächelt, wirft sich Nicola im Hintergrund in eine coole Pose. Außerdem wählte das Duo ein ganz besonderes Ausflugsziel. "Victoria, dein Laden ist ein Traum", schwärmte die 25-Jährige.

An diesem ausgelassenen Tag entschied sich Nicola für einen lässigen Look: Auf dem Pic trägt die Blondine einen orangenfarbenen Pullover mit Stehkragen und breiten Bündchen. Dazu kombiniert sie eine helle Jeans und weiße Sneaker. Jedoch scheint sie auf der Suche nach etwas Eleganterem zu sein: In der Umkleidekabine probiert die Schauspielerin High Heels mit Blockabsätzen an.

Instagram / nicolaannepeltz Brooklyn Beckham und Nicola Peltz

Getty Images David Beckham und Tochter Harper Seven im Juni 2019

Getty Images Nicola Peltz in New York City im Februar 2018

