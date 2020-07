Die Fans lassen an Meek Mill (33) kein gutes Haar! Der Rapper bekam erst im Mai dieses Jahres mit seiner Freundin Milan Harris den ersten gemeinsamen Sohn. Doch nach nur wenigen Wochen als kleine Familie gab der Vater plötzlich bekannt: Das Paar ist getrennt! In einem ersten Statement betont er, dass sie sich einvernehmlich getrennt haben und als Freunde ihr Kind großziehen wollen. Keine Spur also von Rosenkrieg – und trotzdem muss Meek im Netz einiges über sich ergehen lassen.

"Milan ist eine so wunderschöne Frau von großem Verstand, mit dem sie Millionen an Dollars durch ihr Business verdient hat. Wieso ist sie überhaupt mit Meek Mill zusammengekommen?", fragt sich ein Twitter-User. Andere Follower können das Verhalten des Musikers einfach nicht verstehen: "Meek Mill hat sich nie öffentlich zu Milan bekannt – nicht offiziell. Aber hat öffentlich mit ihr gebrochen. Stell dir das mal vor", findet einer. Da können ihm andere nur zustimmen – für viele kam das Liebes-Aus im Vergleich zum Liebes-Outing total schnell.

Über die Hintergründe kann bisher nur spekuliert werden. Milan äußerte sich zu ihrem neuen Single-Dasein bisher noch nicht. In einem Instagram-Post machte sie vor Kurzem nur deutlich, dass sie nie mit privaten Details an die Öffentlichkeit gegangen sei – und es auch jetzt so handhaben werde.

Instagram / iammilanrouge Milan Harris und Meek Mill, Mai 2019

Instagram / meekmill Meek Mill posiert mit seiner schwangeren Freundin

Robin Marchant / Getty Images Meek Mill, Rapper



