Meek Mill (33) und seine Freundin Milan Harris gehen ab sofort getrennte Wege! Dabei schienen der Rapper und die Beauty vor wenigen Wochen noch glücklicher denn je zu sein. Erst Anfang Mai dieses Jahres begrüßte das Paar seinen ersten gemeinsamen Sohn. Inzwischen dürfte die rosarote Brille der Liebe bei den frischgebackenen Eltern allerdings wieder verflogen sein: Meek und Milan haben sich getrennt!

"Wir, ich und Milano, haben beschlossen, Freunde zu bleiben und unser Kind als getrennte Eltern großzuziehen. Wir lieben uns immer noch, aber wir haben uns beide einvernehmlich getrennt", teilte Meek am Sonntag seinen Fans via Twitter mit. Den Grund der Trennung behielt der "All Eyes On You"-Interpret allerdings für sich.

Vor seiner Beziehung mit Milan war Meek von 2014 bis Ende 2016 mit Musikerkollegin Nicki Minaj (37) liiert. Rund ein Jahr nach der Trennung der "Anaconda"-Interpretin wurde Meek aufgrund eines Verstoßes gegen seine Bewährungsauflagen zu einer Haftstrafe von zwei bis vier Jahren verurteilt. Seit April 2018 ist der Künstler allerdings wieder auf Kaution raus.

Instagram / iammilanrouge Milan Harris und Meek Mill, Mai 2019

Robin Marchant / Getty Images Meek Mill bei einer Super Bowl Party im Februar 2017

Getty Images Nicki Minaj und Meek Mill bei den MTV Video Music Awards 2016



