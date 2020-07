Kim Kardashian (39) macht gerade eine schwere Zeit durch! Seit sie mit Kanye West (43) zusammen ist, gab es immer wieder Krisengerüchten – doch dieses Mal scheint ihre Ehe tatsächlich auf der Kippe zu stehen. Der Rapper hatte öffentlich gegen seine Frau ausgeteilt. Und obwohl er sich danach bei entschuldigt hat, soll der Haussegen noch immer schief hängen. Gott sei Dank kann Kims Familie ihr trotz des ganzen Dramas noch immer ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

Das beweist eine Bilderreihe, die die Unternehmerin jetzt auf ihrem Instagram-Profil geteilt hat. Wie sie in dem Beitrag erklärt, sind die Aufnahmen auf der Geburtstagsparty ihrer Großmutter Mary Jo entstanden. Und so wie Kim strahlt, scheint sie die Zeit mit ihren Liebsten in vollen Zügen genossen zu haben. Das bestätigt sie auch durch ihren Kommentar. Unter anderem schreibt sie: "Es war so ein magischer Tag und Oma, du verdienst nur das Beste."

Eines fällt bei den Schnappschüssen aber auf: Kim hatte zwar ihre Mama Kris Jenner (64) und ihre Kinder North (7), Saint (4), Chicago (2) und Psalm (1) dabei. Aber von ihrem Mann fehlte jede Spur – ein Beweis dafür, dass zwischen den beiden noch immer dicke Luft herrscht? Was meint ihr? Stimmt ab!

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West bei der Vanity Fair Oscar Party 2020

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihrer Großmutter Mary Jo (links) und ihrer Tochter Chicago

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern, Juli 2020



