Tierischer Nachwuchs im Hause Schwarzenegger! Dem österreichisch-amerikanischen Schauspieler Arnold Schwarzenegger (73) dürfte es wohl so schnell nicht langweilig werden: Neben drei Söhnen und zwei Töchtern ist der "Terminator"-Darsteller auch stolzer Tier-Papa. Er lebt zusammen mit seinem Esel Lulu und seinem Zwergpony Whiskey im US-Bundesstaat Kalifornien. Und jetzt erweiterte er seinen kleinen Zoo sogar: Arnold hieß nun einen Hund bei sich willkommen!

"Begrüßt das neueste Familienmitglied: Dutch!", meldete er sich nun bei seinen Fans auf Instagram und stellte dabei seinen neuen tierischen Freund vor. Auf dem Schnappschuss kuschelt Arnold überglücklich mit der Fellnase auf dem Rasen. Dutch sei zehn Monate alt, wiege rund 46 Kilo und trage einen ganz besonderen Namen. "Er ist nach meiner Figur in 'Predator' benannt", erklärte der 72-Jährige. Allerdings habe der Vierbeiner noch etwas Angst vor der Eseldame Lulu. "Aber sie werden bald beste Freunde sein", war sich der Schauspieler sicher.

Und was sagen Arnolds Fans zu dem tierischen Familienzuwachs? Beim Anblick der wuscheligen Fellnase kam seine Community aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. "Hallo Dutch! Du bist so süß!", "Oh, er ist wirklich niedlich" oder auch "Wow, ein großartiger Name!", lauteten nur ein paar der durchwegs positiven Kommentare.

Instagram / schwarzenegger Arnold Schwarzenegger im April 2020

Instagram / schwarzenegger Arnold Schwarzenegger mit seinen Tieren

Getty Images Arnold Schwarzenegger bei einem Pressetermin in London, 2019



