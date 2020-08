Sie sind immer noch verliebt wie am ersten Tag! Schauspieler Mark Wahlberg (49) ist in Augen vieler ein richtiger Frauenschwarm. Doch das Herz des "Ted"-Darstellers gehört nur einer: seiner Frau Rhea Durham (42)! Seit vielen Jahren führen die beiden eine skandalfreie Ehe, die sie mit vier gemeinsamen Kindern krönten. Wie glücklich der Leinwandheld wirklich ist, macht er nun mit einem süßen Post deutlich: Mark widmet seiner Rhea zum elften Hochzeitstag liebevolle Worte!

Via Instagram teilt der 49-Jährige ein verträumtes Nostalgie-Bild von sich und seiner Gattin. "Alles Liebe zum elften Jahrestag – und wir fangen gerade erst an. Danke, dass du mein Ein und Alles bist. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter", betitelt der Actionstar seinen Beitrag im Netz und versieht ihn mit etlichen Herzchen-Emojis.

Seit 2001 gehen die beiden durch dick und dünn. Sein allererstes Date hatte das Paar damals tatsächlich in einer Kirche. "Wir haben uns in New York getroffen, als ich eine Pressekonferenz hatte. [...] Dann fragte ich sie, ob sie am nächsten Morgen mit mir in die Kirche kommen wolle, und sie sagte Ja. Das war also unser erstes Date: die St. Patrick's Cathedral in New York", erzählte Mark 2010 gegenüber People.

