Jetzt haben die Fans von Scream allen Grund zur Freude. 1996 war der erste Teil des Slasher-Films "Scream – Schrei!" veröffentlicht worden. Die Macher landeten mit dem Horrorstreifen und dem "Ghostface"-Mörder einen Mega-Hit und sorgten mit drei weiteren Teilen für Grusel-Nachschub. Seit einigen Monaten ist bekannt, dass auch ein fünfter Teil des Thrillers erscheinen soll. Jetzt wurde bestätigt, dass dieser Star des Hauptcasts ans Set zurückkehren wird!

Für diese freudigen Nachrichten sorgte Courteney Cox (56) am vergangenen Freitag selbst. Die Schauspielerin postete ein Bild von der weißen Maske des Film-Killers und schrieb dazu in blutroten Buchstaben: "Ich kann es kaum erwarten, dieses Gesicht wieder zu sehen." Die Beauty spielte bereits in allen vier Teilen die Reporterin Gale Weathers und erreichte mit ihrer Darbietung einen gewissen Kultstatus bei den eingefleischten Fans.

Doch nicht nur auf dieses Wiedersehen kann sich so mancher freuen: Auch David Arquette (48) ist wieder vor der Kamera zu sehen. Er mimt den sympathischen, verpeilten Polizisten Dewey Riley. David bestätigte sein Comeback sogar schon im Mai. Ob Neve Campell in ihrer Rolle als Sidney Prescott wieder um ihr Leben bangen muss, ist bislang unklar.

