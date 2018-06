Es ist eine Überraschung für alle Fans! Die Hollywood-Schauspielerin Neve Campbell (44) hat ein Baby adoptiert und ist damit zum zweiten Mal Mama geworden. Der Scream-Star enthüllte erst jetzt, dass seine kleine Familie nun zu viert ist – dabei wurde der Neuzugang schon vor einem guten halben Jahr Mitglied des Campbell-Feild-Clans. Mit Freund JJ Feild (40) zieht Neve nicht nur den gemeinsamen Sohn Caspian groß, sondern jetzt auch den kleinen Raynor.

Das verriet die Beauty jetzt via Instagram: "Absolute Freude! Es war bisher ein Geheimnis, weil JJ und ich warten wollten, bis es offiziell ist, aber wir haben vor fünf Monaten einen kleinen Jungen adoptiert. Sein Name ist Raynor und wir sind total verliebt in ihn." Der sechsjährige Caspian sei total begeistert und frage jeden Morgen "Kann ich mein Baby halten? Kann ich mit meinem Baby spielen?".

Die Eltern seien auch jetzt noch völlig geplättet: "Es ist die unglaublichste Erfahrung, die wir jemals gemacht haben. Wir sind so dankbar für dieses wunderschöne Licht, das in unser Leben fällt und wir sind jeden Tag seiner leiblichen Familie für dieses großartige Geschenk dankbar." Das Foto, das die zweifache Mutter zu ihrer ergreifenden Nachricht postete, sei nur Momente später entstanden, nachdem die Adoption offiziell geworden sei. Seitdem habe sie es nicht erwarten können, die News zu teilen. Habt ihr geahnt, dass Neve ein großes Geheimnis verborgen hat?

Instagram / nevecampbell JJ Feild, Neve Campbell und ihr Sohn Caspian

Frederick M. Brown/Getty Images Neve Campbell und ihr Freund JJ Field

WENN Neve Campbell, Schauspielerin

