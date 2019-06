Endlich wieder glücklich: Nachdem Tammy Hembrow (25) und Reece Hawkins im vergangenen Jahr ihre Verlobung aufgelöst hatten, scheint das Instagram-Model nun wieder einen neuen Mann an seiner Seite zu haben – und dabei handelt es sich um niemand Geringeren als den kanadischen R'n'B-Sänger Jahkoy Palmer. Beide zeigen sich momentan wild turtelnd in den sozialen Netzwerken und belegen damit mehr als deutlich: Sie sind total ineinander verschossen!

Ein Foto, das Jahkoy auf seinem Instagram-Account veröffentlicht hat, zeigt, wie Tammy ihm übers Gesicht leckt, während sich beide in der Spiegelung eines Fensters ablichten. Ein weiteres Bild zeigt den Musiker sogar, wie er sich an den Pobacken des berühmten Fitness-Models festhält und vor ihm auf die Knie geht. Und auch Tammy zeigt auf Instagram mit glücklichen Selfies von sich, dass sie derzeit überaus zufrieden ist – auch wenn sie bisher noch darauf verzichtet, den neuen Mann an ihrer Seite zu zeigen.

Die Trennung vom Vater ihrer beiden Kinder, der zweijährigen Saskia und dem vierjährigen Wolf, scheint also verkraftet. Das Paar war fünf Jahre lang liiert, trennte sich aber im Juni 2018, weil sich beide, wie Tammy in einem Interview mit dem Jute Magazine verriet, auseinandergelebt hatten.

Getty Images Tammy Hembrow im Dezember 2018

Instagram / jahkoy Tammy Hembrow und Jahkoy Palmer

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow und Reece Hawk mit ihren Kindern Saskia und Wolf

