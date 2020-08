So turbulent hatte sich Ann-Kathrin Götze (30) ihre erste Geburt nicht vorgestellt. Anfang Juni wurden das Model und der Kicker Mario Götze (28) Eltern des kleinen Rome – allerdings viel zu früh: Der Knirps erblickte schon in der 34. Schwangerschaftswoche das Licht der Welt. Drei Wochen musste das Baby damals noch in der Klinik bleiben, bis es mit seinen berühmten Eltern nach Hause durfte. Ann-Kathrin verriet jetzt, wieso eine natürliche Geburt nicht mehr infrage kam – und sie stattdessen einen Not-Kaiserschnitt hatte.

Am Wochenende startete die Bademoden-Designerin eine Frage-Antwort-Runde auf Instagram und beantwortete dabei viele Fragen zu ihrem knapp zwei Monate alten Sohnemann. Einer ihrer 1,2 Millionen Follower wollte dabei wissen, wie die Entbindung verlief: "Ich hatte einen Not-Kaiserschnitt, weil es Komplikationen gab und er sich im Bauch noch nicht gedreht hatte." Um eine verfrühte, sogenannte Steißgeburt zu verhindern, musste Rome spontan geholt werden.

Trotz der momentanen Gesundheitskrise musste Ann-Kathrin den Krankenhausaufenthalt und die vorangegangenen Untersuchungen beim Frauenarzt allerdings nicht alleine überstehen: "Mario war die ganze Zeit dabei, da hatten wir wirklich Glück. Ich glaube, ich hätte das alles ohne ihn nicht geschafft", gab sie ehrlich auf Social Media zu. Jetzt gehe es ihrem gemeinsamen Sohn glücklicherweise gut, wie sie schließlich freudig preisgeben konnte.

