Sie gehen von nun an getrennte Wege! Bereits in den vergangenen Wochen wurde immer wieder gemunkelt, dass Brian Austin Green (46) und Megan Fox (34) nicht mehr zusammen sind: Erst wurde er ohne Ehering gesichtet, dann trug auch sie diesen nicht mehr. Während der Schauspieler derzeit in Malibu wohnen soll, lebte seine Frau hingegen in Calabasas. Nun meldete sich der 46-Jährige zu Wort: Er und Megan sind kein Paar mehr!

Nachdem Megan kürzlich mit Machine Gun Kelly in Los Angeles gesehen wurde, bestätigte ihr Noch-Ehemann nun in seinem Podcast Context with Brian Austin Green, dass ihre Beziehung vorbei sei. "Ich werde sie immer lieben, und ich weiß, dass sie mich immer lieben wird", besänftigte der 90210-Star die Fans. Rapper MGK sollte aber nicht der Grund für das Liebes-Aus sein: "Sie traf diesen Typen am Set. Ich habe ihn nie kennengelernt. Megan und ich haben über ihn gesprochen. Im Moment sind sie nur Freunde." Das einstige Ehepaar will weiterhin zusammen für die Kinder sorgen, für sie gemeinsam in den Urlaub fahren und befreundet bleiben. Nach einem Rosen-Krieg klingt das glücklicherweise nicht!

Das ist jedoch nicht die erste Trennung, die die beiden verkraften müssen – Megan und Brian sind bekannt für ihre On-Off-Ehe: 2015 reichte die Transformers-Darstellerin erstmals die Scheidung ein, zog diese aber nur einige Monate später wieder zurück. Im vergangenen Jahr sah es wieder nach einem Ende aus, doch dann erschienen sie gemeinsam auf dem Red Carpet und warfen damit alle Zweifel der Kritiker über Bord.

MEGA638109_003 Megan Fox und Brian Austin Green, März 2020

Getty Images Machine Gun Kelly bei der InStyle Golden Globe After Party

Getty Images Megan Fox und Brian Austin Green



