Seit Anfang Juli ist es offiziell: Brooklyn Beckham (21) wird bald heiraten – und zwar die Schauspielerin Nicola Peltz (25). Bereits bei der Bestätigung ihrer Verlobung konnten die Eltern des zukünftigen Ehemanns ihre Freude kaum verbergen. Vor allem Mama Victoria Beckham (46) hätte wohl nicht freudiger auf die Auserwählte ihres Sohns reagieren können. Und bei der folgenden Geste ihrer Schwiegertochter in spe dürfte die Designerin erst recht besonders emotional werden!

Auf Instagram wird aktuell die "Women support Women"-Challenge veranstaltet – bei der man schwarz-weiße Fotos von sich postet, ein Vorbild nominiert und sich so gegenseitig stärkt. Auch die Milliardärstochter Nicolanimmt an der Netzkampagne teil, und siehe da: Keine Geringere als David Beckhams (45) Frau vertaggt sie zuerst! "Was für ein Segen, eine Mutter und eine zukünftige Schwiegermutter zu haben, die sowohl innen als auch außen so schön und für mich unglaubliche Vorbilder sind. Ich kann mich glücklich schätzen, jeden Tag zu diesen inspirierenden Frauen aufschauen zu können", schreibt die "Transformers"-Bekanntheit.

Das gute Verhältnis der Frauen zueinander kann auch ein Insider von The Sun bestätigen: Beim gemeinsamen Besuch der vorgesehenen Hochzeitslocation soll die 46-Jährige Nicola ihrer vollsten Unterstützung versichert haben: "Es ist dein Tag, wir wollen es zu etwas Besonderem machen. Wir machen, was auch immer du willst." Tatsächlich haben Brooklyns Braut und das Ex-Spice-Girl auch viel gemeinsam: So sind beide Frauen älter als ihre Partner. Vic heiratete ihren David außerdem ebenfalls im Alter von 25, in dem sich nun auch Nicola befindet.

