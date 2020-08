Zeigt Liliana Matthäus (32) hier gar nicht ihren heißen Body? Die Ex-Ehefrau von Lothar Matthäus (59) sorgte in den vergangenen Jahren immer mal wieder für einen kleinen Skandal: Mit superknappen Outfits oder Schauspielrollen in Trash-Filmen erregte das Model in regelmäßigen Abständen die Aufmerksamkeit der breiten Masse. Doch nun löste etwas ganz anderes wilde Spekulationen aus: Liliana veröffentlichte im Netz ein heißes Bild – doch das scheint weder sie zu zeigen noch von ihr aufgenommen worden zu sein!

Auf ihrem Instagram-Profil postete die Brünette in den vergangenen Tagen immer wieder Schnappschüsse aus dem Griechenlandurlaub. Darunter war auch eine Aufnahme, die zunächst ganz normal erscheint: Das Foto zeigt die durchtrainierten Bauchmuskeln einer Frau, die offensichtlich nackt im Pool entspannt. Zu dem Bild schrieb Liliana nur "Ferienmodus". Doch einige Fans wurden sofort stutzig – denn das Pic kam ihnen bekannt vor: Bereits im Januar veröffentlichte das Model Viktoria Yarova haargenau das selbe Bild auf ihrer Seite!

Ob Liliana sich da wohl einfach an dem Content einer anderen Influencerin bedient hat? Die Komplimente für das Bild heimste die 32-Jährige zumindest kommentarlos ein: "Du brauchst echt einen Waffenschein für deinen Körper!", schwärmte ein User. Was sagt ihr dazu? Stimmt unten ab.

Instagram / liliananovaofficial Liliana Matthäus in Griechenland, Juli 2020

Instagram / vi_blabla Viktoria Yarova, Model

Getty Images Liliana Matthäus bei der amfAR-Gala 2019



