Gibt es etwa Ärger im Paradies? Im vergangenen Dezember überraschten Rafi Rachek (30) und Sam Dylan (29) ihre Fans mit diesen Neuigkeiten: Der ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidat, der sich im Laufe des Formats als homosexuell geoutet hatte, und der Ex-Prince Charming-Teilnehmer sind ein Paar! Seitdem gingen die beiden Kuppelshow-Stars Hand in Hand durchs Leben. Doch jetzt sieht es ganz danach aus, als hätten Rafi und Sam eine Liebeskrise...

Nachdem sie in der Öffentlichkeit anfangs noch zaghaft mit ihrer Liebe umgegangen waren, sollten irgendwann die ersten Pärchen- und auch Knutschbilder folgen – doch genau diese sind jetzt von ihren Instagram-Profilen verschwunden und somit wohl gelöscht worden! Das ist ihren aufmerksamen Fans natürlich nicht entgangen: "Wo ist Sam?" oder "Warum sind die Bilder mit Sam weg? Seid ihr getrennt?", fragen sich Rafis Follower unter seinem aktuellsten Beitrag.

Bisher hat sich noch keiner der beiden zu den Trennungsgerüchten geäußert – ihre Fans müssen sich wohl oder übel noch gedulden, bis sie eine Antwort bekommen. Was denkt ihr: Sind Rafi und Sam tatsächlich kein Paar mehr? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

Instagram / rafirachek Rafi Rachek und Sam Dylan im April 2020

Instagram / rafirachek Sam Dylan und Rafi Rachek im April 2020

Instagram / rafirachek Sam Dylan und Rafi Rachek, Reality-Stars



