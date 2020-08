Wie ist Katie Price' (42) Beziehungsstatus? Seit Anfang Juli sind die TV-Bekanntheit und Carl Woods offiziell ein Paar. Mit Pärchenfotos und Liebeserklärungen im Netz macht die Influencerin immer wieder deutlich, wie verliebt sie in den Love Island-Hottie ist. Derzeit verbringen sie ihren ersten Urlaub mit Katies Kindern in der Türkei. Dort erlaubte sich die Britin nun mit ihren Fans einen Scherz, als sie plötzlich eine Hochzeit ankündigte!

Am Samstagnacht postete Katie auf Instagram plötzlich: "Oh mein Gott, Carl Woods hat mir gerade einen Antrag gemacht und ich habe Ja gesagt." Am nächsten Morgen ruderte sie allerdings wieder zurück: "Ich bin nicht wirklich verlobt, es war nur Spaß." In Carls Story ist zu sehen, dass das Paar am Abend mit Freunden unterwegs war und sich Drinks genehmigte.

Auch wenn für Katie keine Hochzeitsglocken läuten – ernst meint sie es mit ihrem Carl allemal. Vor zwei Wochen schrieb sie unter einem Foto von sich und dem Reality-TV-Star: "Zu wissen, dass Carl Woods der letzte Mann ist, mit dem ich den Rest meines Lebens verbringen möchte, ist eine Untertreibung. Ich liebe ihn so sehr." Ob sich die Mutter vielleicht über einen Ring an ihrem Finger gefreut hätte? Stimmt ab!

Instagram / katieprice Katie Price, britische TV-Bekanntheit

Instagram / katieprice Katie Price und Carl Woods im Juli 2020

Instagram / katieprice Katie Price und ihr Freund Carl Woods im Juli 2020



