Katie Price (42) schwärmt von ihrem Carl Woods! Die TV-Bekanntheit hat Anfang Juli wieder für Liebesgerüchte gesorgt, die sie nur kurze Zeit später mit einem ersten Kussfoto bestätigte. Sie und der ehemalige UK-Love Island-Hottie sind total ineinander verliebt. Derzeit genießen die Turteltauben gemeinsam mit Katies Kindern ihren ersten Pärchenurlaub in der Türkei. Wie sehr das Model seine Zeit mit dem Reality-TV-Star genießt, macht Katie nun mit einem süßen Post deutlich.

"Dieser Mann hat mir endlich beigebracht, dass ich nicht unsicher sein oder die Aufmerksamkeit anderer Kerle suchen muss", schreibt die 42-Jährige am Samstag in ihrer Instagram-Story. Sie habe ihre Schutzmauer endlich fallen lassen und vertraue ihm. "Er ist durch und durch ein Gentleman, ich bete ihn total an", kommt sie aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus.

Gerade jetzt ist Katie sicher froh, Carl an ihrer Seite zu haben. Im Urlaub ereignete sich vor ein paar Tagen nämlich ein Zwischenfall: Bei einem Sprung von einer Mauer brach sie sich beide Füße und Knöchel und muss nun Gipse tragen. Die Ärzte machten ihr klar: Sie brauche eine Operation und könne drei bis sechs Monate nicht laufen!

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price mit ihrem Freund Carl Woods und ihren Kindern Junior und Princess im Urlaub 2020

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price und Carl Woods im Juli 2020

Anzeige

Instagram / katieprice Carl Woods und Katie Price im Juli 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de