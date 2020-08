Jana (33) und Thore Schölermann (35) blicken auf ein aufregendes Jahr zurück! Im vergangenen August gaben sich die beiden TV-Stars in den Tiroler Alpen im Kreise ihrer Liebsten das Jawort. Währenddessen träumten sie bereits von ihrem Traumhaus, das so langsam aber sicher Gestalt annimmt. Eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um über Nachwuchs nachzudenken, oder? In einem Interview spricht Thore nun über die Familienplanung.

Im Gespräch mit der Agentur spot on news wird der Moderator beim Thema Nachwuchs offenbar etwas verlegen und will nicht wirklich mit der Sprache rausrücken. Dennoch gibt er zum Thema "Baby" ein spannendes Detail preis. "Sagen wir mal so: Es sind zwei Kinderzimmer eingeplant...", lautet seine Antwort auf die Frage, ob Kinder bereits in Planung seien oder sich das Paar damit noch etwas Zeit lassen wolle.

In puncto Hausbau und Baustelle wird der 35-Jährige dann schon etwas gesprächiger. "Die Planungen sind so gut wie durch, jetzt geht's los und durch unsere Fertigbauweise vor allem schnell", verrät Thore, der am liebsten selbst mit anpacken würde: "Aber das wurde mir ausdrücklich von meiner Frau verboten, weil sie Angst hat, dass ich was kaputtmache. Deshalb lassen wir das jetzt die Profis machen." Etwa ein halbes Jahr soll es nun dauern, bis die Turteltauben ihr neues Liebesnest beziehen könnten.

Getty Images Jana und Thore Schölermann im März 2019 in Hürth

Instagram / janajuliekilka Die Moderatoren Jana und Thore Schölermann

Instagram / janaschoelermann Thore und Jana Schölermann im April 2020



