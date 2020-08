Für Bibi (27) und Julian Claßen (27) wurde es endlich wieder Zeit für ein gemeinsames Selfie! Seit 2018 sind die beiden YouTube-Stars verheiratet. Ihre beiden Kinder Emily und Lio (1) scheinen ihr Familienglück perfekt zu machen. Doch im turbulenten Familienalltag bleibt ihre Zeit zu zweit wohl auch schon mal auf der Strecke. Jetzt machten Bibi und Julian ihren Fans jedoch eine ganz besondere Freude: Das Liebespaar teilte ein süßes Selfie von sich!

"Wir haben es nach zwei Jahren endlich auch noch mal geschafft", kündigte die Webvideoproduzentin in ihrer Instagram-Story ihren Fans einen ganz besonderen neuen Schnappschuss an: "Seit gefühlt zwei Jahren noch mal ein Pärchen-Selfie!", schrieb die zweifache Mama daraufhin unter das Instagram-Bild. Auf dem Pic umarmt sie Julian innig. Dieser hält sanft die Hand der 27-Jährigen. Sonnenstrahlen fluten das Bild, während die Eltern in die Kamera grinsen.

Ihre Fans scheinen von dem Foto der beiden ganz aus dem Häuschen gewesen zu sein und kommentierten den Beitrag mit zahlreichen roten Herzchen und Kuss-Smileys. "Ihr seid so süß zusammen", schwärmte ein User von den Netzstars. "Das perfekte Paar!", hieß es in einem anderen Kommentar.

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen im Mai 2013

Anzeige

Getty Images Julian und Bibi Claßen im Februar 2015

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen im Jahr 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de