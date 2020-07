Na, ob das so eine gute Idee gewesen ist? Bereits vor einigen Monaten hatte der Sohnemann von Bibi (27) und Julian Claßen (27) die Ehre, seinen Papa einzukleiden. Damals war seine Wahl auf ein ziemlich buntes Outfit gefallen: Lio (1) hatte sich unter anderem für eine orangefarbene Hose und pinke Socken entschieden. Nun war Mama Bibi an der Reihe – ob ihr Look genauso farbenfroh ausfiel wie der von Julian?

Das spannende Modeexperiment hielten die Netz-Bekanntheiten in einem aktuellen YouTube-Video fest. "Du suchst der Mami aber was ganz Schönes aus, oder? Ein bisschen schlichter, nicht so wie bei Papa", bat Bibi ihren Sohnemann, während der sich schon fleißig in ihrem Schrank umsah. Zuerst waren die Hosen dran und der Anderthalbjährige griff auch prompt zu. "Das ist eine saugute Wahl", freute sich Bibi über die beigefarbene Hose – doch das Lachen sollte ihr noch vergehen...

Lio hat nämlich weiterhin eine Vorliebe für bunte Kombinationen und entschied sich auch bei Bibi unter anderem für ein blaues T-Shirt, einen neongelben Pulli, eine Jacke in Orange und pinke Schuhe. Unter dem Motto "mehr ist mehr" suchte sich der Knirps aber gleich mehrere Teile aus Bibis Schrank aus, die die 27-Jährige dann auch ganz tapfer übereinander trug. "Oh Gott, ich bin mir nicht sicher, ob ich das hochladen kann, so wie ich jetzt aussehe", lautete ihr Feedback am Ende des Videos.

YouTube / BibisBeautyPalace Lio und Bibi Claßen

YouTube / BibisBeautyPalace Bibi Claßen, YouTuberin

YouTube / BibisBeautyPalace Bibi Claßen

