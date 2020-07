Endlich gibt es neue Details zu seinem frischen Babyglück! Anfang dieses Jahres überraschte Usain Bolt (33) seine Fans mit einer zuckersüßen Nachricht: Der Sprintweltmeister und seine Freundin Kasi Bennett erwarteten ihr erstes Kind. Vor einigen Wochen war es dann endlich so weit und die beiden konnten eine gesunde Tochter auf der Welt willkommen heißen. Jetzt rückt der Olympiasieger mit einer weiteren Einzelheit zu seinem Töchterchen raus: Usain verrät den Namen seines Nachwuchses!

Na, wenn dieser Vorname nicht wie die Faust aufs Auge passt! Via Instagram widmet der 33-Jährige seiner Liebsten einen süßen Beitrag zum Geburtstag und verrät ganz nebenbei, wie seine Kleine heißt. "Jetzt haben wir zusammen mit unserer Tochter Olympia Lightning Bolt ein neues Kapitel begonnen. Ich freue mich darauf, was die Zukunft für uns bringen wird", betitelt er seinen Post im Netz.

Das ist auch der erste offizielle Post des frischgebackenen Papas. Mit diesen Bildern zeigt der ehemalige Sprinter der ganzen Welt, wie stolz er auf seine kleine Familie ist – und die Fans feiern es. "So unglaublich schön" oder "Der Name einer Legende. Sie ist so wunderschön", kommentieren unter anderem zwei begeisterte User.

Anzeige

Instagram / usainbolt Usain Bolt und seine Freundin Kasi Bennett im März 2020

Anzeige

Getty Images Usain Bolt bei einem Event in Melbourne im November 2019

Anzeige

Instagram / kasi.b Usain Bolt und Kasi Bennett im Februar 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de