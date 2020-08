Ein großer Tag für Mathieu Carrière: Der Schauspieler und Autor wird heute 70 Jahre alt! Im Laufe seiner Karriere hat der gebürtige Hannoveraner schon einiges erreicht: So spielte er bereits in über 200 Kino- und Fernsehfilmen mit – und stand mit Schauspielgrößen wie Brigitte Bardot (85) und Romy Schneider (✝43) vor der Kamera. Das Ausnahmetalent hat viele Bewunderer. Doch sie dürfte wohl sein größter Fan sein: So rührend gratuliert Elena Carrière (23) ihrem Vater jetzt zum Geburtstag!

Via Instagram veröffentlichte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin jetzt eine Bilderreihe aus gemeinsamen Fotos mit ihrem Papa. Dazu verfasste sie eine lange Botschaft: "Noch mehr, als dass du mein Vater bist, bist du mein Mentor, mein einziges Idol, mein bester Freund – ein Visionär mit unglaublich vielen Talenten", schwärmt Elena von ihrem berühmten Dad. "Ich werde dich immer lieben, ehren und zu dir aufsehen."

Doch um nicht "zu kitschig" zu klingen, listete das Model zudem Mathieus weniger perfekte Eigenschaften auf: "Du bist außerdem super-merkwürdig, provokativ und unglaublich peinlich", witzelte Elena weiter. Was sagt ihr zu ihren Worten an ihren Vater? Stimmt ab!

Anzeige

Mischke, Andre / ActionPress Mathieu und Elena Carrière auf der Berlinale 2018

Anzeige

Instagram / elenacarriere Mathieu und Elena Carrière

Anzeige

Instagram / elenacarriere Mathieu und Elena Carrière



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de