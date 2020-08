Gönnen sich Kanye West (43) und sein Nachwuchs jetzt erst mal eine kleine Erholung? Weil er in einer Wahlkampfrede im Rahmen seiner Präsidentschaftskandidatur private Details ausplauderte, entfachte der Rapper vor wenigen Tagen einen heftigen Streit mit seiner Frau, Kim Kardashian (39). Inzwischen wird sogar von einer regelrechten Ehekrise gesprochen. Jetzt wurde Kanye allerdings mit Söhnchen Saint (4) in einem Privatjet gesichtet – plant das Duo etwa eine Reise?

Paparazzi knipsten den Musiker am vergangenen Sonntag, als er mit seinem vierjährigen Spross über die Landebahn des Cody Flughafens im US-Bundesstaat Wyoming lief. Kurz darauf stiegen die beiden in einen Privatjet ein – von Kim und der restlichen Rasselbande jedoch keine Spur. Wie The Sun berichtete, sollen die Reality-TV-Bekanntheit und ihre drei weiteren Kinder jedoch ebenfalls an Bord der Maschine gewesen sein.

Bevor der Flieger den "Stronger"-Interpreten einsammelte, soll er am frühen Morgen in Los Angeles gestartet sein – dort hielten sich auch Kim und die Kids in den letzten Tagen auf. Wohin der Flug nun gehen soll, ist bisher allerdings nicht bekannt.

ActionPress Saint West am Flughafen, August 2020

ActionPress Kanye West im Privatjet, August 2020

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und ihre Kinder Saint, Chicago, North und Psalm im Mai 2020



