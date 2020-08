Thomas Gottschalk (70) und Karina Mroß ergänzen sich perfekt! 2019 trennte sich der Moderator nach 42 Jahren von seiner Frau Thea und fand sein neues Liebesglück an der Seite der Südwestrundfunk-Controllerin Karina. Der Wetten, dass..?-Star spricht nur in den höchsten Tönen von seiner neuen Partnerin und bezeichnete sie erst kürzlich als seine Traumfrau. Seine Liebe zu der Blondine ist so groß, dass er auch unbedingt modisch zu ihr passen möchte!

Karina verrät jetzt in einem Gespräch mit Guten Morgen Deutschland, dass Thomas vor Events immer wissen wolle, was sie tragen wird, um sein Outfit daran anzupassen: "Dann sage ich: 'Ich ziehe das gelbe Kleid an.' Dann fragt er: 'Kannst du nicht was anderes anziehen? Ich habe nichts Gelbes.'" Ihr sei gar nicht so wichtig, modisch aufeinander abgestimmt zu sein – Thomas würde dennoch immer einen Look für sich auswählen, der Ihrem gleicht.

Doch nicht nur der 70-Jährige achtet darauf, dass er optisch überzeugen kann – Karina ist ihm dabei gerne behilflich: Wie Thomas erzählt, würde sie im Blick behalten, dass er bei Fototerminen gut aussieht. Wenn er am Abend vor einem Shooting ein Glas Wein trinke, gebe sie ihm kurz mit dem Wort "Schatz" einen Hinweis. "Und dann muss ich immer gucken, dass ich keine Augenringe unter den Augen habe. Also, sie passt schon auf", berichtet er.

Getty Images Karina Mroß und Thomas Gottschalk bei der Sportler des Jahres Gala, 2019

Getty Images Thomas Gottschalk und Karina Mroß, 2019

Getty Images Karina Mroß und Moderator Thomas Gottschalk, 2019 in Baden-Baden



