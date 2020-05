Thomas Gottschalk (69) ist total verliebt in seine Karina Mroß. Im vergangenen Jahr trennte sich der Moderator nach 42 Jahren Ehe von seiner Frau Thea und fand in der Südwestrundfunk-Controllerin eine neue Liebe. Obwohl sie ihr Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraushalten, zeigten sich die Turteltauben bereits einige Male total verknallt bei Veranstaltungen. Jetzt macht Thomas seiner Liebsten eine besonders süße Liebeserklärung.

Im Interview mit Bunte sprach er offen über die Beziehung und seine Gefühle zu seiner Freundin. "Ich bin eigentlich kein Träumer, aber Karina ist wirklich meine Traumfrau", schwärmte er. Er führe jetzt ein ganz anderes Leben, als das, das er früher kannte. Der TV-Entertainer würde mit Karina an seiner Seite nicht auf "jungen Lover" machen. Beide seien glücklich und das wollen sie lieber miteinander teilen, als es dem Rest der Welt zu erklären, verriet der 69-Jährige.

Im Mai wird der Wetten, dass..?-Star seinen 70. Geburtstag feiern. Und zu diesem Anlass wolle er der Zeit nicht mehr davonrennen, das habe er lange genug gemacht. Er schaue lieber in die Zukunft, statt in der Vergangenheit zu leben. "Bei mir ist noch so viel los, dass ich mich gedanklich nicht ins Gestern retten muss", meinte er. Und was passiert sei, könne er sowieso nicht mehr ändern.

Getty Images Karina Mroß und Thomas Gottschalk

Getty Images Thomas Gottschalk mit seiner Freundin Karina Mroß

Getty Images Thomas Gottschalk, Moderator



