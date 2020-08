Julian Büscher (27) scheint Hals über Kopf in seine Sarah (27) verliebt zu sein! Seit Februar dieses Jahres gehen der Fußballprofi und die Sängerin offiziell gemeinsam durchs Leben. Nach der Veröffentlichung von einigen Pärchenbildern und einem gemeinsamen romantischen Urlaub sind die beiden nun sogar zusammengezogen. Wird das Paar einen weiteren Schritt in seiner Beziehung wagen und sich möglicherweise das Jawort geben? Julian bezeichnete seine Liebste jedenfalls jetzt als "Ehefrau"!

Bei einem gemeinsamen Frühstück durfte sich Julian am vergangenen Wochenende über eine liebevoll angerichtete Bowl mit Nüssen und Früchten freuen. Das leckere Mahl hielt der Kicker mithilfe eines Postings in seiner Instagram-Story fest. Dabei fiel ein Detail besonders ins Auge: Mit den süßen Worten "My wife is better than yours", was übersetzt so viel bedeutet wie "Meine Ehefrau ist besser als deine!", sprach der 27-Jährige seiner Sarah ein großes Kompliment aus.

Eine gemeinsame Zukunft können sich Sarah und Julian also definitiv vorstellen. Auch vonseiten ihrer jeweiligen Familien dürfte einer Ehe der beiden nichts im Wege stehen. Erst vor wenigen Tagen stattete die einstige DSDS-Teilnehmerin ihrer Schwiegermutter in spe einen Besuch ab und gaben dort ein harmonisches Bild ab: Die beiden Frauen halten sich auf dem Schnappschuss in den Armen.

Instagram / julbue Julian Büscher und Sarah Lombardi im Juli 2020 in Portugal

Instagram / julbue Julian Büscher, Fußballprofi

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi, Sängerin



