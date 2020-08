Was die Fans des ukrainischen Rappers Andy Cartwright nun erfahren mussten, klingt wie ein Horrorfilm. Der 30-Jährige soll vor zwei Tagen tot in seiner Wohnung aufgefunden worden sein. Laut seiner Ehefrau und Mutter seines Kindes sei er an den Folgen einer Drogen-Überdosis gestorben. Jetzt kamen allerdings erschreckende Details an die Öffentlichkeit – Andy soll von seiner Ehefrau zerstückelt worden sein.

Wie Daily Mail nun berichtet, soll die Gattin über mehrere Tage die Leiche ihres verstorbenen Ehemanns zerstückelt haben. Dabei soll sie manche Körperteile in Folie gewickelt und im Kühlschrank gelagert haben. Zudem soll sie seine inneren Organe in der Waschmaschine gereinigt haben. Die Extremitäten wurden entfernt und mit Salz versehen – ob diese konserviert oder gar verspeist werden sollten, ist noch unklar. Zudem soll das gemeinsame Kind die ganze Zeit über im Haus gewesen sein. Die Ehefrau flog auf, weil sie ihren Anwalt um Mithilfe bat und der sich an die Polizei wandte. Laut eigenen Aussagen habe sie ihn nicht umgebracht, sie wollte nur die Tatsache vertuschen, dass er an einer Überdosis gestorben sei, weil sie diesen Tod als unwürdig erachte.

Andy wurde durch das Format "Versus Battle Russia" bekannt, wo er große Erfolge feiern konnte. Dabei handelt es sich um Live-Battles, bei der Rapper gegeneinander antreten – eine sehr beliebte YouTube-Show in Russland.

Andy Cartwright, Rapper







