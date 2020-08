Jetzt bringt Sam Dylan (29) endlich Licht ins Dunkle! Am vergangenen Wochenende sorgte ein kleines Detail dafür, dass die Fans des Prince Charming-Stars und seines Liebsten Rafi Rachek (30) heftigst über schwerwiegende Beziehungsprobleme spekulierten: Der Bachelor in Paradise-Teilnehmer hatte kurzerhand alle Paar-Fotos mit Sam von seinem Social-Media-Account verbannt. Doch kriselt es tatsächlich zwischen den einstigen Turteltauben? Promiflash hat mal nachgehakt...

"Leider ist Rafi ein sehr temperamentvoller Typ, da hat es am Wochenende richtig geknallt. Im Eifer des Gefechts wurden dann auch mal schnell Bilder gelöscht", erklärte der 29-Jährige gegenüber Promiflash das Verschwinden der gemeinsamen Bilder auf Instagram. Weil sie sich derzeit hinsichtlich des einen oder anderen Projektes noch immer nicht ganz einig seien, versuche Sam gerade, etwas Abstand zu gewinnen. Er habe sich für ein paar Tage bei einer Freundin zurückgezogen.

Dass die Meinungsverschiedenheiten aber tatsächlich zu einer Trennung führen könnten, scheint nicht der Fall zu sein. "Ich liebe Rafi, aber bei Streits wie am Wochenende würde ich ihn am liebsten aus dem Fenster werfen", erklärt der Kampf der Realitystars-Kandidat zwar – doch eigentlich hätte er sich gewünscht, dass die Öffentlichkeit gar nichts von der Auseinandersetzung mitbekommt. "Ich hätte das auch am liebsten geheim gehalten, aber natürlich bekommen das auch unsere Follower mit", gab er zu.

Getty Images Rafi Rachek bei der Berlin Fashion Week im Juni 2019

RTL2 Sam Dylan bei "Kampf der Realitystars"

Instagram / rafirachek Sam Dylan und Rafi Rachek im April 2020



