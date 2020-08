Herzogin Meghan (39) darf sich zu ihrem Geburtstag über zahlreiche Glückwünsche freuen! Am heutigen Dienstag feiert die ehemalige Suits-Darstellerin ihren 39. Geburtstag. Aufgrund der aktuellen Lage und des damit verbundenen Einreiseverbots in die USA verbringt die Gattin von Prinz Harry (35) ihren Ehrentag mit ihren Liebsten in ihrer Wahlheimat in den Vereinigten Staaten. Das Oberhaupt der britischen Royals ließ es sich dennoch nicht nehmen, Meghan zu gratulieren!

"Ich wünsche der Herzogin von Sussex alles Gute zum Geburtstag", schrieb Queen Elizabeth (94) in einem offiziellen Statement des Palastes via Twitter. Neben einem Torten- und Luftballon-Emoji teilte die Monarchin auch einen Schnappschuss, der sie und Meghan während eines gemeinsamen Besuches in Chester im Jahr 2018 zeigt – die einzige Veranstaltung, welche die Sussex-Royal als alleinige Begleitung der Queen meisterte.

Mit ihren Geburtstagsgrüßen blieb die 94-Jährige aber nicht die einzige Gratulantin aus königlichen Kreisen – auch Meghans Schwager Prinz William (38) und dessen Frau Herzogin Kate (38) gratulierten der US-Amerikanerin mit den Worten: "Wir wünschen der Herzogin von Sussex heute alles Gute zum Geburtstag!" Prinz Charles (71) und Herzogin Camilla (73) gratulierten Meghan ebenfalls und teilten eine Porträtaufnahme des Geburtstagskindes.

Queen Elizabeth II. im Juli 2020

Prinz William und Herzogin Kate in Dublin im März 2020

Herzogin Camilla und Prinz Charles im März 2020



