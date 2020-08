Prinz Joachim (51) kann aufatmen! Vor wenigen Tagen erreichte die Welt beunruhigende Nachrichten aus dem dänischen Königshaus: Der zweite Sohn von Königin Margrethe von Dänemark (80) ist wegen eines Blutgerinnsels im Gehirn ins Krankenhaus eingeliefert und unmittelbar notoperiert worden. Zunächst hieß es, dass er dort wohl auch noch noch einige Zeit bleiben müsste. Doch offenbar hat sich Joachim relativ schnell von dem Eingriff erholt: Er ist bereits aus der Klinik entlassen worden!

Das dänische Königshaus hat nun bekannt gegeben, dass der jüngere Bruder von Prinz Frederik das Krankenhaus im französischen Toulouse am Montagabend verlassen durfte. Sein Gesundheitszustand habe sich so weit verbessert, dass die Ärzte einen längeren Aufenthalt in der Klinik nicht für notwendig gehalten hätten. Nach seiner Entlassung soll Joachim nun auf dem Château de Cayx, einem Schloss seiner Mutter, eingekehrt sein.

Weitere Schäden soll der 51-Jährige von der Operation übrigens nicht davontragen. "Die Ärzte sind der Auffassung, dass Prinz Joachim keine körperlichen Auswirkungen oder andere Verletzungen durch das Blutgerinnsel haben wird", hieß es in einer zuvor veröffentlichten Mitteilung des dänischen Palasts.

ActionPress Prinz Joachim von Dänemark im Mai 2018 in Helsingør

Getty Images Prinz Joachim, Mitglied des dänischen Königshauses

Getty Images Prinz Joachim im September 2012 in Husum



