Für Sarah Ferguson (60) heißt es jetzt: auf zu neuen Ufern! Die Mutter von Prinzessin Beatrice (31) feierte kürzlich noch die Traumhochzeit ihrer Tochter mit Edoardo Mapelli Mozzi (36). In einer romantischen Zeremonie führte sie ihre Beatrice in den Hafen der Ehe. Für Sarah selbst stehen nun aber auch größere Veränderungen in ihrem Leben an: Sie bekommt einen Job in der Jury einer neuen Fernsehshow – mit ganz besonderen Tieren!

In der neuen Sendung "Dancing With Horses", zu deutsch: "Tanzen mit Pferden" des Senders Fox soll die 60-Jährige einen Platz am Jurypult erhalten! Laut Daily Mail habe die Produzentin der Show, Claudia Rosencrantz, angegeben, dass es "wunderbar sei, mit ihr zu arbeiten." Die Ex-Frau von Prinz Andrew (60) sei selbst begeisterte Reiterin und kenne sich mit Reitsport optimal aus.

Die Pilotfolge von "Dancing With Horses" soll bereits in Großbritannien abgedreht worden sein. Die Sendung funktioniere nach dem Prinzip von Let's Dance – bloß, dass die Promis mit Pferden anstatt mit Profitänzern übers Tanzparkett schweben müssen! Sarah beurteilt die Performances der Celebritys daraufhin auf der Grundlage ihrer Expertise.

