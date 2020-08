Ob er mit dieser Einstellung bei Andrea punkten kann? Der Schwiegertochter gesucht-Singlemann will sich endlich verlieben – und nimmt dafür jetzt Vera Int-Veens (52) Hilfe in Anspruch. Die Moderatorin hat dem Italiener zwei Männer ausgesucht, die er nun in Sizilien kennenlernen darf: Jaweed und Joshua – Letzterer gesteht schließlich aber: Er ist kein großer Fan von einer festen, monogamen Partnerschaft.

Im Beisein von Mutter Lina und Bewerber Jaweed will TV-Junggeselle Andrea von Joshua wissen, ob er als Einzelkind trotzdem gut teilen könne. "Ob ich meinen Partner teilen kann?", fragt der Modedesigner nach und sorgt damit für reichlich Gelächter am Tisch. Während Andreas Reaktion darauf schließen lässt, dass es für ihn nicht infrage käme, seinen Freund jemand anderem zu überlassen, verrät Joshua anschließend im Einzelinterview: "Tatsächlich würde ich meinen Partner teilen. Ich bin in Beziehungen eher offen und find's auch gesund, dass man nicht nur den gleichen Partner hat."

Für Mitstreiter Jaweed ein absolutes No-Go! "Offene Beziehung? Da würde ich sagen: 'Da ist die offene Tür, da gehst du bitte raus und kommst nicht wieder.' Treue ist mir sehr wichtig", stellt der 23-Jährige klar.

Andrea und seine Mama Lina, "Schwiegertochter gesucht" 2020

Lina und Sohnemann Andrea bei "Schwiegertochter gesucht" 2020

Andrea und seine Mama Lina, "Schwiegertochter gesucht" 2020



