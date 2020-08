Happy Birthday Barack Obama (59)! Erst vor etwa einer Woche plauderte Michelle Obama (56) in ihrem neuen Podcast Details über ihre Beziehung zu ihrem Mann aus. Dabei hat die US-Amerikanerin auch verraten, warum sie sich in den Politiker verliebt habe und was das Geheimnis ihrer 28-jährigen Ehe sei. Mit ein paar rührenden Zeilen gratuliert die Anwältin ihrem Partner nun auch zu seinem 59. Geburtstag.

Auf Instagram hat die "Becoming"-Bestsellerautorin einen goldigen Familienschnappschuss von sich, ihrem Mann und ihren beiden Töchtern Malia und Sasha am Meer geteilt. Darauf strahlen die einstige First Lady und der 44. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika regelrecht um die Wette. Zu dem Foto schreibt die Harvard-Absolventin: "Ich wünsche meinem Lieblingsmenschen alles Gute zum Geburtstag. Auf all die guten Tage, blauen Himmel und neuen Abenteuer, die uns noch erwarten."

In der Kommentarspalte unter dem Beitrag stimmen Michelles Follower in die lieben Geburtstagsgrüße mit ein. Ein Nutzer wünscht: "Ich sende Barack, aber auch seiner gesamten Familie, ganz viel Liebe, Respekt und Dankbarkeit zu."

Getty Images Michelle und Barack Obama bei einem Event in Hawaii im Dezember 2016

Getty Images Michelle Obama bei einem Event in London im Dezember 2018

Mark Wilson / Getty Images Michelle und Barack Obama

