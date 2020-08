Kailyn Lowry (28) schwelgt im Mutterglück! Im vergangenen Februar hatte die Teen Mom-Bekanntheit sich mit einer freudigen Nachricht bei ihren Fans gemeldet und verkündet, ein viertes Kind zu erwarten. Ende Juli schien ihre Podcast-Kollegin Lindsie Chrisley dann zu verraten, dass Kailyns Kind das Licht der Welt erblickt hat. Und tatsächlich – die Amerikanerin darf ihren Nachwuchs bereits in den Händen halten!

In einem Gespräch mit E! Online verrät die Blondine am Montag, dass ihr kleiner Sohn seit dem 30. Juli auf der Welt ist – wie ihr Spross heißt, kann sie jedoch noch nicht sagen: "Wir haben noch keinen Namen, aber wir sind alle gesund und so verliebt in ihn", erklärt sie und scherzt, dass sie es nun abhaken könne, während einer Pandemie entbunden zu haben. Der Säugling habe bei der Geburt umgerechnet etwa 3,6 Kilogramm gewogen.

Ihr Baby ist ihr zweites Kind mit ihrem Verflossenen Chris Lopez, mit dem sie auch den kleinen Lux hat. Ihren Sechsjährigen Lincoln bekam sie mit ihrem Ex-Mann Javi Marroquin und ihren Erstgeborenen Issac gemeinsam mit Jo Rivera. Dafür, dass sie Kinder von unterschiedlichen Männern hat, war Kailyn in der Vergangenheit kritisiert worden – hatte sich jedoch zur Wehr gesetzt: "Ich schlafe nicht mit jedem und jetzt aus meinem Umfeld weiß das verdammt noch mal auch", hatte sie via Instagram auf einen Hate-Post reagiert.

Instagram / kaillowry Kailyn Lowry mit ihren Kindern, September 2019

Getty Images Kailyn Lowry im April 2014

Instagram / kaillowry Kailyn Lowry mit ihren Söhnen Isaac, Lux und Lincoln



