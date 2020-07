Ist Kailyn Lowry (28) etwa schon vierfache Mama? Die Teen Mom-Bekanntheit hatte im vergangenen Februar ihre Schwangerschaft verkündet. Fortan hielt sie ihre Fans auf Social Media mit regelmäßigen Updates auf dem Laufenden. Ihr Partner hatte bereits verraten, dass der errechnete Geburtstermin der 25. Juli sei. Nun liegt der mittlerweile fünf Tage zurück. Hat Kailyns Baby demnach längst das Licht der Welt erblickt? Das deutet zumindest ihre Podcast-Kollegin an...

Bei Coffee Convos plaudern Kailyn und Lindsie Chrisley üblicherweise jeden Donnerstag gemeinsam über die verschiedensten Themen. Doch in der heutigen Folge war die 28-Jährige nicht mit von der Partie und Lindsies Erklärung lässt vermuten, dass sie die Geburt bereits hinter sich hat. "Diese Woche habe ich keine Co-Moderatorin – aber nur vorübergehend. Kailyn kümmert sich um ihr Baby", sagte sie zu Beginn der Episode.

Trotzdem hat Kailyn die süße Neuigkeit noch nicht bestätigt. Allerdings hat sie sich schon seit Tagen nicht mehr persönlich in ihrer Instagram-Story zu Wort gemeldet. Ein Zeichen dafür, dass sie ihr Babyglück vorerst ganz privat und in Ruhe genießen will? Was meint ihr: Hat Kailyn ihr viertes Kind schon zur Welt gebracht? Stimmt ab!

Anzeige

Instagram / kaillowry Kailyn Lowry mit ihren Söhnen Isaac, Lincoln und Lux im Mai 2019

Anzeige

Instagram / kaillowry Kailyn Lowry in Delaware im Mai 2020

Anzeige

Getty Images Kailyn Lowry, "Teen Mom"-Star



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de