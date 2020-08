Kommt es bei diesem Wiedersehen zum erneuten Zoff? In der vergangenen Staffel von Love Island sah eigentlich alles ganz rosig für Melissa (24) aus: Sie bandelte mit Danilo Cristilli (23) an – bis der Hottie sich dann jedoch eher zur Konkurrentin Dijana Cvijetic (26) hingezogen fühlte und damals mit ihr als Paar die Show verließ. Eine Entwicklung, die Melissa letztendlich dazu brachte, bei dem Kuppelformat das Handtuch zu werfen. Werden nun alte Wunden möglicherweise wieder aufgerissen? Melissa ist gerade nämlich bei Kampf der Realitystars zu sehen – und wird dort ausgerechnet von ihrer einstigen Flirt-Mitstreiterin überrascht!

Ja, wer hätte das gedacht: Nachdem Melissa in der vergangenen Folge die Sala aufgemischt hatte, rückte nun Dijana nach – und während sie mit ihrem Boot an der Sala-Anlegestelle ankam, ahnte Melissa schon, was auf sie zukommt – und freute sich! Mit einem Kreischen rannte die Brünette in Richtung der schönen Blondine und schloss sie herzlich in die Arme. Von Abneigung oder Drama keine Spur! "Wir waren ja auch sehr close bei 'Love Island' – und ja, ich bin froh, dass ich auch jemanden kenne", schwärmte Dijana sogar im Einzelgespräch.

Dijana scheint aber tatsächlich in anderer Hinsicht wieder ein bisschen für "Love Island"-Atmosphäre zu sorgen. Denn sie verdrehte bei ihrer Ankunft mit ihrem langen, weit ausgeschnittenen Flatterkleid und ihrer welligen blonden Mähne so einige Köpfe: "Also Dijana ist auf jeden Fall eine richtig hübsche Frau, sehr sympathisch. Und ich mag ihren Akzent. Kommt ja aus der Schweiz. Ich finde es immer süß, wenn Frauen so reden", schwärmte DSDS-Schnuckel Momo im Interview. Und auch Fürstin Andrea von Sayn-Wittgenstein empfand Dijana als wunderhübsch und sympathisch. Einer schien hingegen nicht ganz so überzeugt von Dijana zu sein: "Die ist einfach so eine Tussi", berichtete Sandy Fähse (35) über seinen ersten Eindruck.

“Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand”: seit 22. Juli immer Mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL2 und auf TVNOW.

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic, Ex-"Love Island"-Kandidatin

RTL II Melissa bei "Kampf der Realitystars"

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic im August 2020

