Heiß, heißer, Charlotte Würdig (42)! Dass die Ex-Frau von Rapper Sido (39) eine Hammerfigur hat, dürfte schon lange kein Geheimnis mehr sein. Erst vor wenigen Tagen teilte die Moderatorin einen Schnappschuss, auf dem sie als attraktives Cowgirl mit Hut posierte. Aktuell genießt sie eine kleine Auszeit auf der griechischen Insel Santorini – von dort meldete sich Charlotte jetzt mit sexy Urlaubsgrüßen bei ihren Fans!

Charlotte scheint das sommerliche Wetter in vollen Zügen zu genießen. Via Instagram teilte die Zweifach-Mutter nun einen beeindruckenden Schnappschuss: In einem schwarzen Bikini und mit Sonnenbrille rekelt sich die Blondine am Beckenrand eines riesigen Pools. Auf einer zweiten Aufnahme blickt die 42-Jährige sogar über das Schwimmbecken hinweg auf das weite Meer und setzt dabei ihre atemberaubende Kehrseite gekonnt in Szene.

Charlottes Community scheint der sexy Anblick definitiv zu gefallen. "Wow, was für eine heiße Frau", lautete nur eines der zahlreichen Komplimente. Und auch prominente Follower kamen ins Schwärmen – so scherzte Schauspielerin Simone Thomalla (55) beispielsweise: "Ich möchte so was nicht sehen. Das setzt mich massiv unter Druck!"

Instagram / charlottewuerdig Charlotte Würdig im August 2020

Instagram / charlottewuerdig Charlotte Würdig im August 2020

Instagram / simonethomalla Simone Thomalla, Schauspielerin

