Die Olympischen Sommerspiele sollen im kommenden Jahr stattfinden – auch bei angespannter Gesundheitslage. Über einen Monat wurde darüber diskutiert, bis es Ende März offiziell wurde: Der sportliche Wettkampf, der am 24. Juli in Tokio hätte starten sollen, wurde um ein Jahr nach hinten verlegt. Der Grund war klar: die Corona-Pandemie. Damit wurden die Sommerspiele zum ersten Mal seit ihrem Beginn im Jahr 1896 in Friedenszeiten verschoben. Nun verlautbarte Toshiro Muto, Chef des japanischen Organisationskomitees: 2021 wird es die Spiele geben – und zwar auch mit Corona.

"Ich weiß nicht, wie der Stand der Corona-Infektionen im kommenden Sommer sein wird, aber die Chancen, dass es ein Ding der Vergangenheit ist, sind nicht sehr groß", gestand Muto laut einem Bericht der Financial Times ein und fügte schließlich an: "Vielmehr ist es wichtig, Olympische Spiele für Menschen zu veranstalten, die mit Covid-19 leben müssen." Geeinigt wurde sich für die Austragung auf den Zeitraum vom 23. Juli bis zum 8. August 2021.

Vor wenigen Tagen führte Muto die Entscheidung gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ausführlicher aus. Demnach sei die Pandemie keine Bedrohung, die in kürzester Zeit ausgelöscht werden könne oder vorbeiginge. Sollten die Olympischen Spiele unter diesen Bedingungen im kommenden Jahr stattfinden, "dann können sie Vorbild für andere globale Ereignisse und Sportereignisse werden. Das wäre wirklich ein Vermächtnis von Tokio 2020", zeigte sich der 77-Jährige überzeugt.

