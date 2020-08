Ein neues Baby-Update von Ashley James! Mitte Juli gab die einstige Teilnehmerin der britischen Version von Promi Big Brother eine wunderbare Nachricht bekannt: Die Reality-Bekanntheit wird zum ersten Mal Mutter! Seit der News hält die Influencerin ihre Follower über ihre Schwangerschaft auf dem Laufenden und verkündet nun ein süßes Detail – das Geschlecht ihres Babys! Ashleys heranwachsender Spross ist ein...

Im Interview mit Hello! geben die ehemalige "Made In Chelsea"-Darstellerin und ihr Partner Tom Andrews preis: "Wir sind überglücklich, dass wir einen kleinen Jungen erwarten. Unsere größte Freude besteht darin, dass das Baby so wächst, wie es sollte und gesund und besonders aktiv zu sein scheint." Trotzdem hätte die 33-Jährige wohl nicht mit diesem Geschlecht gerechnet...

"Ich war so sehr davon überzeugt, ein kleines Mädchen zu bekommen, vielleicht habe ich gehofft, eine kleine Feministin großziehen zu können", lacht die werdende Mutter. Natürlich freue sie sich genauso über einen Sohn – den sie mit denselben Werten erziehen wolle!

