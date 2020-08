Justin Bieber (26) und seine Frau Hailey (23) haben was gemacht? Der Sänger und das Model sind nun seit zwei Jahren verheiratet. Mit ihr an seiner Seite hat der "Yummy"-Hitmacher sogar sein Drogen- und Alkoholproblem in den Griff bekommen. Wie das einstige Teenie-Idol in einigen Interviews mitteilte, war es aber nicht nur die Unterstützung seiner Frau, die ihn clean werden ließ. Sein Glaube an Gott habe ihm auch sehr geholfen. Diese Nachricht ist also kein Wunder: Das Paar hat sich nun gemeinsam taufen lassen!

Mit einigen Schnappschüssen auf Instagram hat der gebürtige Kanadier festgehalten, wie er und Hailey getauft wurden. Zu den Fotos schreibt Justin: "Dies war ein ganz besonderer Moment in meinem Leben. Wir haben uns öffentlich zu unserer Liebe und unserem Vertrauen in Jesus vor unseren Freunden und unseren Familien bekannt." Welcher Konfession die beiden nun angehören, hat der "Believe"-Interpret jedoch nicht verraten.

In der Kommentarspalte unter seinem Beitrag – der nur zwei Stunden nach Veröffentlichung schon 1,5 Millionen Likes hat – feiern ihn seine Follower für diesen Schritt. "Wow, du bist so inspirierend. Es ist himmlisch, dass du in Gott deinen unsterblichen Wegbegleiter gefunden hast, der dich bei jeder Herausforderung, die du meistern musst, unterstützt", freut sich ein Nutzer mit dem 26-Jährigen.

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber

Instagram / justinbieber Hailey und Justin Bieber im August 2020

Getty Images Justin Bieber, Musiker

