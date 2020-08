Daniele Negroni (25) lüftet ein süßes Geheimnis: Er ist wieder in festen Händen. 2018 gab der DSDS-Star seine Trennung von YouTuberin Tina Neumann (18) bekannt. Seitdem zeigte er sich zwar immer wieder mit hübschen Begleitungen wie beispielsweise Germany's next Topmodel-Bekanntheit Victoria Pavlas (21). Doch all diese Verbindungen seien immer nur freundschaftlich gewesen. Jetzt scheint er aber endlich seine Mrs. Right gefunden zu haben: Im Netz hat er nun ein Pärchen-Foto mit seiner neuen Partnerin veröffentlicht.

Auf Instagram stellte er seinen Followern nun die Dame vor, die sein Herz erobert hat. Auf dem gemeinsamen Foto küssen sich die Turteltauben ganz zärtlich und die Blondine hat ein süßes Lächeln auf den Lippen. "Der eine Mensch, der bei jedem Blick und jeder Berührung Herzklopfen auslöst. DU!!", kommentierte er den Beitrag und verlinkte seine bessere Hälfte. Die Glückliche heißt Laura, kommt aus Berlin und arbeitet als Tattoo-Künstlerin.

Danieles Fans freuen sich für ihn. In den Kommentaren hagelt es Glückwünsche – unter anderem auch von TV-Stars wie Dijana Cvijetic (26) und Jessica Fiorini. Besonders süß war aber die Reaktion seiner Laura: "Dieses Bild ist einfach traumhaft schön. Nichts macht mich glücklicher, als an deiner Seite zu sein", schwärmte sie.

Anzeige

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Daniele Negroni beim 24. RTL-Spendenmarathon

Anzeige

Instagram / negroni_daniele Daniele Negroni

Anzeige

Bieber, Tamara / ActionPress Daniele Negroni im E-Werk in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de