Was für ein Liebeschaos! Vor wenigen Tagen sorgte Daniele Negroni (23) für eine echte Überraschung: Nachdem zuvor Schmusefotos von ihm und der ehemaligen Germany's next Topmodel-Kandidatin Victoria Pavlas (20) aufgetaucht waren, bestätigte der Sänger in einem Interview eine Beziehung zwischen den beiden. Wenig später meldete sich dann seine vermeintliche Flamme zu Wort und behauptete wiederum, dass sie nicht mit dem Ex-Dschungelcamper zusammen sei. Jetzt bringen die beiden Licht ins Dunkel und erklären gegenüber Promiflash auf, wie es um ihr Verhältnis steht!

Auf der GLOW in Wien verrieten beide Parteien nun gut gelaunt, was der aktuelle Liebesstand ist. Im Gespräch mit Promiflash dementierten sie die Paar-Gerüchte ganz eindeutig und machten klar, lediglich gute Freunde zu sein. Es sei sogar unvorstellbar, jemals eine Liaison miteinander einzugehen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Daniele fälschlicherweise eine Romanze mit einem GNTM-Girl nachgesagt wurde. Zuvor sorgten verdächtige Kuschel-Bilder mit Zoe Saip schon einmal für Aufruhr bei den Fans. Ein spannender Zufall: Victoria und Zoe gingen damals als beste Freundinnen ins Model-Casting-Format, verkrachten sich allerdings so sehr, dass sie mittlerweile keinen Kontakt mehr haben.

Instagram / negroni_daniele Daniele Negroni, Sänger

Instagram / victoriapavlas Victoria Pavlas

Instagram / zoesalome Zoe Saip, Ex-GNTM-Kandidatin

