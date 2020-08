Dieser Sprung kostet sie wirklich Überwindung! Wer Clea-Lacy Juhn (29) im Netz verfolgt, weiß, dass die einstige Der Bachelor-Kandidatin unter extremer Flugangst leidet. Jeder Flug, egal ob Lang- oder Kurzstrecke, ist für sie der absolute Horror. Davon lässt sie sich aber nicht unterkriegen, ganz im Gegenteil! Jetzt wächst Clea sogar über sich hinaus und wagt mit ihrem Freund Riccardo Basile (28) das Abenteuer Paragliding!

Kurz vor dem Gleitschirmfliegen meldet sich die ehemalige Kuppelshow-Kandidatin aufgeregt in ihrer Instagram-Story zu Wort. "Es ist so weit, es ist so weit, ich werde es heute tun. Das kam jetzt ganz spontan, ich werde heute Paragliding machen, ich raste aus", bringt sie ihre Community noch im Auto auf den neuesten Stand: "Und jetzt habe ich Angst." Trotz Muffensausen zieht die 29-Jährige den Flug durch – und kann es selbst nicht fassen...

"Ich hab es hinter mir und es war einfach so krass. Am Anfang habe ich die ganze Zeit geweint, dann war es mir kurzzeitig zu hoch", lautet im Anschluss Cleas Fazit. Nachdem der Schock einigermaßen verdaut ist, schwärmt sie sogar von diesem einmaligen Erlebnis: "Ich bin wieder zu Hause und das war eine der krassesten Erfahrungen überhaupt. Ich bin immer noch so voll unter Adrenalin."

Instagram / clea_lacy TV-Bekanntheit Clea-Lacy Juhn im Juni 2020

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn und Riccardo Basile im Februar 2020

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn in Katar

