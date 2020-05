Endlich strahlt sie wieder wie ein Honigkuchenpferd! Eigentlich ist Clea-Lacy Juhn (29) eine echte Frohnatur, doch in den letzten Tagen wurde ihre Freude etwas getrübt. Der Grund: Nachdem sie in den vergangenen Monaten fast jede freie Minute mit ihrem Freund Riccardo Basile (28) verbracht hatte, reiste der Sport-Moderator übers Wochenende zu seiner Familie. Die Sehnsucht war groß, doch mittlerweile sind die Turteltauben endlich wieder vereint – und das pünktlich zu Cleas Geburtstag!

Denn heute wird die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin 29 Jahre alt und ihren Ehrentag verbringt sie natürlich mit ihrem Riccardo. "Da ist er, mein Ricci, ich hab ihn wieder, das ist so schön", freut sie sich in ihrer Instagram-Story. Gemeinsam feierten die beiden rein – und was darf natürlich nicht fehlen? Richtig, ein Glückwunsch-Post des Liebsten! "Happy Birthday, Babe", schreibt der Fußball-Experte zu einem Foto von Clea.

Clea und Riccardo scheinen sich gesucht und gefunden zu haben – sie sind momentan sogar auf der Suche nach einem gemeinsamen Liebesnest. "Wir wollen demnächst zusammenziehen. Also wir suchen eine Wohnung in München und das ist der nächste Schritt", verriet die Brünette im Februar im Promiflash-Interview. Bislang sind sie allerdings noch nicht fündig geworden.

