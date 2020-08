Jetzt hat der Countdown begonnen! Am Freitag beginnt die achte Staffel von Promi Big Brother und wird die Zuschauer drei Wochen lang mit bester Trash-Unterhaltung versorgen. Insgesamt sollen 16 Kandidaten in den TV-Container ziehen, der sich dieses Jahr in einem Märchenland befindet. Zwölf Teilnehmer wurden von Sat.1 bereits bestätigt – und nicht nur das: Sie sind bereits in die Fernseh-WG eingezogen!

Am Donnerstag veröffentlichte der Sender Bilder, auf denen die Stars und Sternchen bei ihrem Einzug zu sehen sind. Bereits im Märchenland von Promi BB befinden sich demnach: Jennifer Frankhauser (27), Claudia Kohde-Kilsch (56), Jasmin Tawil (38), Ikke Hüftgold, Kathy Kelly (57), Emmy Russ, Mischa Mayer, Elene Lucia Ameur, Sascha Heyna, Adela Smajic, Senay Gueler und Udo Bönstrup (26). Insgesamt hat das Gelände vier Räumlichkeiten: ein Hexenhäuschen, einen Aktionsraum, ein Märchenland und ein Märchenschloss.

Neben den zwölf bereits bekannten Promis, sollen noch vier weitere Stars einziehen: Simone Mecky-Ballack, Katy Bähm (26), Ramin Abtin (48) und Werner Hansch (81). Letzterer wäre mit 81 Jahren der älteste Trash-TV-Teilnehmer aller Zeiten.

Sat.1 / Willi Weber Ikke Hüftgold bei seinem "Promi Big Brother"-Einzug

Sat.1 / Willi Weber Jasmin Tawil bei ihrem "Promi Big Brother"-Einzug

Sat.1 / Willi Weber Mischa bei seinem "Promi Big Brother"-Einzug

