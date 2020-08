Was sagt Willi Herrens (45) Frau zu dessen Zeit bei Kampf der Realitystars? In der vergangenen Folge ist der Ballermannstar zu den anderen Promi-Kandidaten in die thailändische Sala gezogen. Und schon bei der Ankunft gab es für den Schlagersänger ein böses Erwachen: Er teilt sich sein neues Zuhause auf Zeit ausgerechnet mit seinem Erzfeind Johannes Haller (32). Stress war da also vorprogrammiert. Im Promiflash-Interview verrät Willis Frau Jasmin (41) jetzt, wie sich ihr Mann ihrer Meinung nach in der Show bisher schlägt.

"Willi ist, wie er ist. Und eigentlich muss man ihn gleich lieb haben", erklärt die Musikerin. Und tatsächlich kann der Schauspieler mit seiner lässigen Art von Anfang an bei vielen seiner Mitstreiter punkten. Für Jasmin sicherlich keine große Überraschung: "Er ist locker, lieb und emotional. Auch hier draußen geht er immer gerne auf Menschen zu", betont sie.

Die einzigen "Kampf der Realitystars"-Kandidaten, die weniger gut auf Willi zu sprechen sind, sind bisher Johannes und Yana Morderger (23). Zwischen Johannes und Willi herrscht schon dicke Luft, seit die beiden im Sommerhaus der Stars heftig aneinandergeraten waren. Und auch bei Yana hat er sicherlich keinen allzu guten Eindruck hinterlassen – immerhin wählte er die Blondine gleich in der ersten Folge raus.

TV NOW Willi Herren und Johannes Haller, "Das Sommerhaus der Stars" 2019

ActionPress Willi Herren auf Mallorca 2019

Christoph Hardt / Future Image Jasmin und Willi Herren im Dezember 2019

