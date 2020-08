Dieses Zusammentreffen birgt Streitpotenzial! 2019 ging es zwischen Willi Herren (45) und Johannes Haller (32) in Das Sommerhaus der Stars schon rund: Während einer Auseinandersetzung hatten sie sich nicht nur beleidigt – der Ex-Bachelorette-Kandidat hatte dem Schlagersänger dabei mehrfach provokativ ins Gesicht gefasst. Letzterer hatte ihm deshalb noch vor Ort mit seinem Anwalt gedroht und nach Drehschluss tatsächlich rechtliche Schritte eingeleitet. Promiflash erfuhr später von Elena Miras (28), dass der Musiker allerdings ebenfalls handgreiflich geworden sei: Nach der großen Sommerhaus-Reunion habe er Johannes angepöbelt und gekniffen. Jetzt treffen die beiden Streithähne bei Kampf der Realitystars erneut im TV aufeinander – und ein erster Ausblick zeigt: Ihr Wiedersehen wird keine Kuscheleinheit.

Am kommenden Mittwoch zieht Willi in den thailändischen Sala, den Johannes schon seit der zweiten "Kampf der Realitystars"-Folge bewohnt. Über die Ankunft des Sängers zeigt sich Yeliz Koc' Verflossener aber nicht begeistert: "Innerlich tobe ich natürlich, wenn ich jemanden sehen muss, auf den ich keine Lust habe. Das ist doch eklig", wird er in einer RTL2-Pressemitteilung zitiert. Wenigstens darüber scheinen er und der 45-Jährige sich einig zu sein – denn Letzterer ist ebenfalls geladen: "Ich kann diesen Typen einfach nicht sehen."

Rein taktisch könnte Johannes jedoch daran interessiert sein, die Wogen mit seinem neuen Mitbewohner zu glätten: Immerhin dürfen die "Kampf der Realitystars"-Neuankömmlinge in der sogenannten Stunde der Wahrheit entscheiden, welche zwei Kandidaten die Show verlassen müssen. Somit könnte Willi in Kürze über das TV-Schicksal seines Erzfeindes entscheiden...

“Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand”: Ab 22. Juli immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTL2 und auf TVNOW.

